أخبار مصر | برلماني يهدد وزير الري بسبب "رشاح الموت": "هفعل الاستجواب ضدك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يهدد وزير الري بسبب "رشاح الموت": "هفعل الاستجواب ضدك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب إيهاب غطاطي، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، وما يعرف برشاح الموت.

وقال النائب: "إذا لم يحل المشكلة فورًا، سوف أقوم بتفعيل الاستجواب المقدم ضده بسبب التقاعس، أنا اكتفيت بتقديم طلب إحاطة، لكن لو الموضوع ما اتحلش، هفعل الاستجواب فورًا".