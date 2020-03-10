أخبار مصر | برلماني يهدد وزير الري بسبب "رشاح الموت": "هفعل الاستجواب ضدك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يهدد وزير الري بسبب "رشاح الموت": "هفعل الاستجواب ضدك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب النائب إيهاب غطاطي، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، وما يعرف برشاح الموت.
وقال النائب: "إذا لم يحل المشكلة فورًا، سوف أقوم بتفعيل الاستجواب المقدم ضده بسبب التقاعس، أنا اكتفيت بتقديم طلب إحاطة، لكن لو الموضوع ما اتحلش، هفعل الاستجواب فورًا".
وأضاف، أنه قام بتصوير الرشاح الذي أدى لانتشار الكثير من الأوبئة، ووقوع عدة حوادث في 2019 راح ضحيتها 6 حالات وفيات، نتيجة سقوط سيارات غرق مواطنين بالرشاح، قائلا: "أخدت موافقة وزير الري في فبراير 2017 بشأن تغطية الرشاح أو تغيير مساره، ومفيش أي حاجة حصلت بحجة إن مفيش فلوس".