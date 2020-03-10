أخبار مصر | الأحد.. نهائي دوري مراكز الشباب في المركز الأوليمبي بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. نهائي دوري مراكز الشباب في المركز الأوليمبي بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه باللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، إقامة نهائي دوري مراكز الشباب، بين مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) ومركز شباب شبرانبات (الغربية)، الأحد المقبل 15 مارس، بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الواحدة ظهرًا.

وأشار "صبحي" إلى ضرورة العمل على اكتشاف مواهب جديدة في دوري مراكز الشباب من خلال تعديل بعض الشروط والضوابط المنظمة للدوري.

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وأكد "صبحي" ضرورة الاستفادة القصوى لمراكز الشباب من عملية بيع لاعبين لعبوا بدوري مراكز الشباب إلي أندية أخرى تلعب بالدوري الممتاز بدرجاته المختلفة، مع إقامة كأس شباب مصر على غرار دوري مراكز الشباب بشروط وضوابط مختلفة.

وصرح الوزير بأن هناك اتجاه لإقامة دوري مراكز الشباب لكرة القدم للفتيات، مع استحداث دوري مراكز الشباب في رياضة الكاراتيه بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه، تماشيًا مع الحراك التي تقوم به الوزارة في مراكز الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف اللعبات الفردية والجماعية.

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول في دوري مراكز الشباب لكرة القدم على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيها، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف جنيه، والممركز الثالث على 70 ألف جنيه، والرابع على 30 ألف جنيه.