مصر | اختل توازنها.. النيابة تصرح بدفن جثة فتاة أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختل توازنها.. النيابة تصرح بدفن جثة فتاة أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة المنزل بمنطقة أبو النمرس، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن فتاة تدعى "نرمين" يبلغ عمرها ١٧ عامًا، اختل توازنها عند فتحها للنافذة وهي واقفة على السرير، فسقطت على الفور، مما أسفر عن مصرعها.

تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

