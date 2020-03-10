مصر | "كان بيعدي الطريق".. مصرع شاب في حادث سير بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بيعدي الطريق".. مصرع شاب في حادث سير بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شاب مصرعه حال عبوره الطريق، بمنطقة كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر.

وبينت التحريات الأولية إلى أنه حال عبور شاب الطريق، اصطدمت به سيارة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.