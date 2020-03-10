مصر | مصدر أمني يكشف سر قتل شخص بطلق ناري في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف سر قتل شخص بطلق ناري في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن خلافات ثأرية وراء واقعة قتل "صابر.ف.ع"، الذي أطلق عليه النيران، اليوم الثلاثاء.

وكان قُتل شخص، بطلق ناري، بقرية جرزا، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح، والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.