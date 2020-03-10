مصر | جهود أمنية لضبط مرتكبي سرقة مدرسة في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود أمنية لضبط مرتكبي سرقة مدرسة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل مدرسة ابتدائي في منطقة حلوان.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبه بمحيط الواقعة وارسال تقرير بها، واستدعاء العاملين بالمدرسة و" بواب المدرسة " للاستماع إلى أقوالهم.

كان العميد علاء جودة مأمور قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من مدير مدرسة الرشاد الابتدائية يفيد باكتشافه سرقة الأجهزة الإلكترونية من داخل المدرسة ولم يتهم أو يشتبه في أحد.