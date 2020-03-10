مصر | الغرامة لمسؤولة طردت مأمور ضرائب من مكتبها

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

واستندت المحكمة، على ما أورده المُشرع بقانون الخدمة المدنية، من الحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما حدد أيضا القانون أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا

وأكدت الأسباب، أن المحالة تحدثت بأسلوب غير لائق لمأمور ضرائب، ووجهت له عبارات تحمل معنى الإهانة "أنت هتقف تهبهب قدامي" وطردته من مكتبها دون مبرر، وبررت المحالة ذلك بكون الشاكي قد تحدث معها بأسلوب غير لائق ورفع صوته عليها أمام العاملين.

إلا أن المحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة، حالة الاستفزاز الذي تسبب فيها الشاكي، وهو ما دفع المحالة لرد الفعل، وقيامه بالضرب على مكتبها وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للمحالة بمثابة رد فعل على تجاوز المذكور في حقها، والذي ثبت مجازاته عنه إداريا بخصم خمسة أيام من راتبه.