مصر | كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي إثر تصادم 3 سيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي إثر تصادم 3 سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي، إثر وقوع حادث مروع بين 3 سيارات، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفيات، والعمل على رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

البداية كانت بتلقي الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، بطريق السويس الصحراوي.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وسيارة إسعاف خاصة، ما أسفر عن تحطم السيارات، وإصابة مستقليها، وجار نقلهم إلى أقرب مستشفيات، والعمل على رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.