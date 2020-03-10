شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لوزراء الصحة والآثار والسياحة والإعلام لعرض مستجدات كورونا (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد وزراء الصحة، والإعلام، والسياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم. ويوضح الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، آخر مستجدات فيروس كورونا.

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