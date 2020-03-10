شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يعلن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2020 متضمنًا التنبيه ومشددًا باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال الوقاية ومجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء ما ورد بالكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية.

وأوضح محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، الثلاثاء، بالتشديد على عدم إقامة فاعليات بها تجمعات كبيرة بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير المباني والمنشآت الحكومية، ووضع المطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

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وشدد على ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على كافة الجهات التابعة والمدارس والجامعات.

ووجه محافظ الدقهلية باستمرار العمل بغرف العمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء وعلى مدار اليوم والتابعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، موضحًا سرعة الإبلاغ الفوري لوزارة التنمية المحلية فورًا بأية حالات اشتباه في مصابين وكافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية، أنه تم التوجيه بتطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة عقب كل صلاة وكذلك المساجد والزوايا الأهلية قبل وبعد صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تطهير الكنائس بالتنسيق مع مسؤولي الكنائس.

بالإضافة لقيام لجان للمرور على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتوعية المواطنين، فضلا عن تكليف لجان للمرور على مواقف السيارات الرسمية وقطاعات النقل والسكة الحديد والسرفيس والنقل للتأكد من التطهير الدورى لها.