شكرا لقرائتكم خبر عن «البصمة بالعين فقط» في جامعة المنصورة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الثلاثاء، عن إلغاء البصمة واستخدام أجهزة البصمة بالعين فقط واستبدال الأجهزة إن لم تكن تدعم ذلك في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز أماكن للعزل في حالة حدوث اشتباه، بالإضافة بفيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ويتم تحويل الطلاب لمناظرتهم في غرفة عزل خاصة مجهزة بمستشفى الطلبة، ويتم تحويل أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمناظرتهم في غرف خاصة مجهزة بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسي ومستشفى الطوارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ بمجلس عمداء الكليات الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف القطاعات داخل الجامعة، في إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بالحرم الجامعي، وحضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية.

وطالب رئيس الجامعة بتطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام، توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب في استخدامها.

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واستعرض رئيس الجامعة، خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة لمواجهة فيروس الكورونا COVID-19

وشدد على ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصي بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح جميع الكليات.

وأكد على تحديد جداول للنظافة والتطهير (كل مكان على حدى) عدة مرات خلال اليوم الواحد لكلاً من المدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات، السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات وآلات الصراف الآلى داخل الكليات.

ووجه بضرورة الاهتمام والاستمرار بتكثيف حملات التوعية بأعراض فيروس الكورونا وطرق الوقاية.