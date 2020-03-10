شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا تلغي فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي كان من المقرر إقامتها 18 مارس الجاري، وذلك تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته.

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وأصدر المحافظ كتاباً دورياً رقم 16 لسنة 2020 لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات والهيئات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والذي تضمن إلغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق الوحدة المحلية والتي يترتب عليها تجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير كافة المباني الحكومية التابعة للجهة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، مع التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة لها والمدارس.

وتضمنت الإجراءات أيضا الاستمرار في فتح غرف العمليات وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة فوراً بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية حتى يتم إبلاغ الوزارة، وفيما يتعلق بالمساجد الأهلية التي تتبع المحافظة يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، أما المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة يتم التطهير عقب كل صلاة، وبالنسبة للكنائس والأديرة يتم التنسيق بين الوحدة المحلية ومسئولي الكنيسة للتأكد من التطهير الدوري يومياً لها .

كما تم التأكيد على القائمين بالعمل بجهات الصحة والتعليم بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والتوعوية والاهتمام بحالة النظافة العامة.