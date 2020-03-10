شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان «التمور» بالوادي الجديد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصناعة والتجارة، الثلاثاء، تأجيل مهرجان التمور في الوادى الجديد بسبب «كورونا».

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وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي للتمور، والذى كان مقرر إقامته بمحافظة الوادى الجديد في الفترة من 28 و30 مارس الجاري تأجيل إقامة المهرجان بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك القرار في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة لحين إشعار آخر.

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أعلن في وقت سابق ان المحافظة انهت استعداداتها لإقامة المهرجان الدولى للتمور والذى يتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، حيث أن المهرجان كان يعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، كما أنه يرصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام، للفائزين بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة، والتي تشمل الزراعة والأبحاث، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة، والزراعة العضوية، وأفضل منتج من التمور، وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور، وأفضل عبوات تغليف للتمور، وأفضل شخصية خدمية.