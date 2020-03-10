شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البرلمان» تنتهى من مناقشة 60 مادة بقانون تنمية البحيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، من مناقشة 60 مادة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بعدما وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، على 6 مواد جديدة بمشروع القانون، وإرجاء إحدى المواد لدراستها بشكل متأني.

ووافقت اللجنة على المادة 54 المتعلقة بإجراءات منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية، كما وافقت «زراعة البرلمان» على المادة 56 والتي تجيز بقرار من الجهة الإدارية المختصة اتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، كما وافقت اللجنة، على المادة 57 التي تتعلق بتحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار من مجلس الوزراء.

وأدخلت اللجنة تعديلاُ على المادة 58 الخاصة بإجراءات إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية، وأضافت اللجنة عليها المزارع والمفرخات السمكية.

Advertisements

ووافقت اللجنة على المادة 59 والتي تتعلق بإجراءات التنسيق بين الجهة الإدارية المختصة والجهات المختصة الأخرى، وعلى المادة 60 الخاصة بإجراءات ترخيص الجهة الإدارية المختصة للإنتفاع بالأراضي الواقعة في ولايتها في الأنشطة المرتبطة بها.

وارجأت اللجنة موافقتها، على المادة 55 من مشروع القانون، التي تنص على: «لايجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويًا».

واعترض بعض النواب على ارتفاع قيمة الرسوم بالمادة، وقالوا إن قيمة الرسم الذي سيصل إلى خمسة آلاف جنيه، مبالغ فيه جدًا، وطالبوا بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفًا من تطبيق ذلك الحد الأقصى مباشرة في ظل عدم وجود ما يمنع ذلك.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن اللجنة ليس لها هدف في القانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، التي هي جزء من المصلحة العامة، مشددًا على حرص اللجنة على مراعاة كافة الأطراف، خاصة أن مشروع القانون المطروح يهدف لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنميتها.