شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يشهد صلاة الجنازة على الأنبا صرابامون.. ويقدم واجب العزاء للبابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بمحافظة البحيرة، مراسم صلاة الجناز على نيافة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، الذي انتقل، فجر الأحد االماضى، عن عمر يناهز 83 عامًا بعد حياة نحو 60 عامًا من الرهبنة.

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وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجناز وإلقاء نظرة الوداع عليه بحضور أحبار مجمع الكنيسة القبطية، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وقال البابا تواضروس، خلال كلمته: «إننا جميعا نجتمع كأبناء للأنبا صرابامون، تربينا على يديه وتعلمنا منه الكثير بعد أن كرَّس حياته ليعيش راهبا في البرية، وكان صورة للراهب الأصيل وإنسانا معلما وصاحب مدرسة في الحياه الرهبانية، تتلمذ على يديه المئات بالأديرة القبطية داخل مصر وخارجها فكان دائما يريح النفوس وميناء للسلام والفرح، وخدم الكنيسة والوطن وكانت دائما صلاوته أن يحل السلام في كل أرض مصر، واليوم نودعه ونتعزى جميعًا بعد أن قدم لنا بإرشادته معانى كثيرة فكان جسرا بين أبناء القرن الرابع الميلادي والقرنين 20و21».

وقدم المحافظ واجب العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، والأنبا باخوميوس، لوفاه الانبا صرابامون، وقال «إننا جميعاً شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويًا الأفراح والأحزان كنسيج واحد».