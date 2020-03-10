شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثًا عن إجراءات الوزارة تجاه كورونا.. وزير الأوقاف: يجوز إلغاء صلاة الجمعة إذا سببت هلاكًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين خاصة خلال صلاة الجمعة، وتشمل أن تكون مدة خطبة وصلاة الجمعة لا تزيد على ربع ساعة، واتخاذ إجراءات مكثفة لتعقيم ونظافة المساجد قبل وبعد الصلاة، وتقصير الوقت بين الأذان والإقامة في الصلوات.

وردًا على سؤال عن جواز إلغاء أو وقف صلاة الجمعة في حالة انتشار وباء ووجود خطر محقق على الأرواح، قال وزير الأوقاف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الثلاثاء: «كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد يأتي في ضوء المقاصد العامة للتشريع، ومن أهمها حفظ الأنفس، وعندما سُئلت هل يجوز إلغاء صلاة الجمعة أو العمرة أو الحج أو شعيرة تؤدى بصفة جماعية، أجبت بأنه يجوز إلغاؤها حفاظًا على الأرواح إذا كانت ستسبب هلاكا، أنا بقول يجوز، وأنا أتحدث مع أحد الزملاء أساتذتنا في الدين، قال لي لا مش هقول يجوز بل يجب، لو ذلك سيؤدي إلى هلاك محقق، لأن الحفاظ على الأنفس مقصد، والجمعة لها بديل إنك تقدر تصليها ظهر، والعمرة فيها كلام بين الوجوب والسنية، وإذا حل أمر يجب مش يجوز، لكن السؤال الثاني، من الذي سيطبق ذلك، وقت التطبيق مش فقهي، إحنا بنمشي وراء الصحة، لما تيجي الدولة ووزارة الصحة تقول فيه حالة تستدعي منع التجمعات، مثلا في دولة مثل سويسرا قالوا منع أي تجمع يزيد على ألفين، أي تجمع ييجي في صلاة جمعة أو مباراة كرة قدم أو غيره، يبقى هنا هل يجوز آه يجوز، بل ويصل الأمر إلى الوجوبية إذا كان هناك خطر حقيقي على الأرواح، هطبقه إزاي».

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وأضاف «جمعة»: «نحن نتواصل كفريق في مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبالأمس كان هناك تواصل مع رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير العدل، ومع الدكتور أسامة العبد، ومع الدكتور عبدالهادي القصبي، لأنه كانت هناك حالة تتصل بالطرق الصوفية، ومع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونحن الآن مع فضيلة المفتي، فيوجد تنسيق كامل حتى يتم اتخاذ القرارات».

وتابع «جمعة»: «القرارات التي اتخذناها حتى الآن وفقا لما تقدره وزارة الصحة، أما غدًا فهو في علم الغيب، والمأمول أنه مع ارتفاع الحرارة يحد من انتشار الفيروس».

وواصل: «نحن نقول إن هذه إجراءات آنية مؤقتة مرتبطة بالحدث، نتحرك وفقا لما يأتينا من اللجنة المشتركة برئاسة رئيس الوزراء، اتخذنا الإجراءات العادية، قولنا نقصر وقت الصلاة، بما فيها صلاة الجمعة، قصر العمل على غير الفرائض، يخفف وقت المكث في المسجد بقدر الاستطاعة، بدل ما تقعد نص ساعة وتلت ساعة خليها عشر دقائق بين الأذان والإقامة، وهناك تنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والصحة لنعمل أكبر حوائط التعقيم قبل الصلاة وبعد الصلاة، وبقدر الإمكان المساجد الكبيرة وبها ساحات تكون الصلاة في الساحات، لأن العدوى في الأماكن المفتوحة أقل من الأماكن المغلقة، مساجد ليس فيها ساحات نصلي داخلها والاهتمام بنظافتها وبالتعقيم، والخطبة ربع ساعة، وما وصلنا من خطب النبي عليه الصلاة والسلام في مجملها لا يزيد على هذا الوقت، فقولنا الخطبة لا تزيد على ربع ساعة، وبيان وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية جاء فيه أن الخطبة والصلاة لا تزيدان على ربع ساعة».

وعقَّب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، طالبًا من وزير الأوقاف أن يقول «وقف صلاة الجمعة» وليس «إلغاء صلاة الجمعة» حتى لا يثير الأمر أي بلبلة بين الناس، ورد الوزير: «لن تُلغى ولن تتوقف إن شاء الله، ونحن أخذنا إجراءات احترازية».