شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول «تغريم مصر 494 مليون دولار»: «نستحق التعويض وليس العكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب رضا البلتاجي بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن الحكم بـ«تغريم هيئة ميناء دمياط لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ ديبكو»

وقال النائب في طلبه، الثلاثاء، إن «شركة «كى جى إل» الكويتية كشفت عن أن المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس أصدر حكم بتغريم هيئة ميناء دمياط نحو 494.3 مليون دولار لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» التي تسهم فيها بنحو 25%، بعد فسخ عقد تشغيل محطة الحاويات الثانية».

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وبحسب ما جاء في طلب الإحاطة فإن «شركة «ديبكو» تعاقدت على المشروع في 2006، وكان يتوجب عليها تشغيل المحطة في 2009، لكنها لم تقم بذلك، ومنحتها الحكومة المصرية أكثر من مهلة حتى عام 2015، لكنها لم تلتزم، وفى نوفمبر 2015 فسخ عقد «دمياط الدولية للموانئ- ديبكو» لعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، وقامت الشركة على إثر ذلك برفع دعوى تحكيم دولى تطالب فيها بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار».

وأشار إلى أن «الشركة أوضحت في بيان للبورصة الكويتية أن المحكمة قضت بعدم مشروعية فسخ هيئة ميناء دمياط لعقد امتياز المحطة، وعدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحقين 1 و2 المرفقين بالعقد، اللذين تم توقيعهما في 2010، وزوال جميع الآثار المترتبة عليها، لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري».

وطالب النائب رئيس الوزراء بـ«النظر في حكم المحكمة الدولية، خاصة أن موقف هيئة ميناء دمياط كان قويًّا للغاية بعد فشل «ديبكو» في تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للحكومة المصرية لعدم تنفيذ المشروع، ما كان يستوجب أن تحصل هي (أي الحكومة المصرية) على التعويض وليس العكس».