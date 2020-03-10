شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بسفير غينيا الاستوائية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الثلاثاء، سفير جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة، خوسيه أسونو، بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على المكانة الخاصة لدول إفريقيا لدى مصر والتى تمثل واقع وحاضر مشترك من العلاقات الطيبة، مؤكدا حرص الوزارة على دعم العلاقات بين البلدين بكافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.

بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بغينيا الاستوائية، وكذا زيادة عدد المنح الدراسية لطلابها للدراسة بالجامعات المصرية في تخصصات الطب والزراعة والترجمة وتدريس اللغة العربية وغيرها من التخصصات، ووعد الوزير بتذليل الصعوبات التي تواجههم.

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وأوضح عبدالغفار أن المركز الثقافى المصرى لتعليم اللغة العربية بالإدارة المركزية للطلاب الوافدين تم تجهيزه بأحدث الوسائل لتقليل شعور الاغتراب لديهم، مشيرا إلى ترحيب المركز لاستقبال جميع الطلاب الوافدين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

كما أشار الوزير إلى مبادرة «ادرس في مصر»، موضحا أن التطبيق الخاص بالمبادرة يتيح بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفا أن التطبيق يساعد أيضاً الطلبة الوافدين والراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.

ومن جانبه أعرب سفير غينيا الاستوائية عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، مشيراً إلى ما تمثله العلاقات مع مصر من خصوصية وتميز وتقدير لدى شعب غينيا الاستوائية، مشيدا بدور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة في المجالات التعليمية والعلمية، مثنيًا على دعم مصر لطلاب غينيا الاستوائية والترحيب بزيادة عددهم للدراسة بالجامعات المصرية.

حضر اللقاء د.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ود. ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى، والملحق الثقافى لجمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة.