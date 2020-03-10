شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية بإعلام الأزهر توصي بتخصيص مادة دراسية عن صور الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دراسة علمية للباحث حسام شاكر، المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر بإعلام الأزهر، أن الصورة الصحفية تؤدي دورًا مهمًا في تحريك الرأي العام لبناء تحيزات سلبية أو إيجابية تجاه العديد من قضايا الإرهاب، مشيرًا إلى أنها تعد من أكثر العوامل التي تخضع للتحيز، فهي في طبيعتها متحيزة بداية من انتقاء الحدث، وزاوية الالتقاط، مرورًا بتخصيص مساحة لها في الصحيفة، إلى أن تنتهي بتعليق مصاحب يخضع لميول وأهواء المحرر أو المصور، كما يستمر التحيز مع الجمهور في فهمهم لمدلول الصور، حسب معتقداتهم وتعاطفهم أو كرههم للمواقف والأحداث.

وأوضحت الدراسة «معالجة الصورة الصحفية لقضايا الإرهاب وعلاقتها ببناء التحيزات دراسة تطبيقية مقارنة»، المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الصحافة والنشر، أن الصورة كان لها تأثير في تنفير الناس من الأعمال الإرهابية، نظرًا لوحشية صور الضحايا وآثار الدمار في كثير من البلدان العربية، وعلى النقيض من ذلك كان لها تأثير في تجنيد العديد من الشباب العربي والغربي من خلال إعجابهم بصور أعضاء الجماعات وبالعمليات التي يقومون بها، فالإرهابيون يستخدمون الصورة في تحقيق أكبر قدر من الدعاية لهم، بدليل ما أشار إليه أيمن الظواهري -أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة- في مقولته: «إن التغطية الإعلامية للعمليات تعني أن التنظيم كسب نصف المعركة»، وما ذكره أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش: «إن الجهاد الإعلامي هو نصف الجهاد»، وهو ما يؤكد قوة تأثير الصورة في عرضها للإرهابيين بالتنفير منهم أوالتقرب إليهم؛ حيث تختلف الصورة عن الكلمة المكتوبة في التلقي، فالقراءة تتطلب التأمل وإشغال الذهن، أما الصورة فلا تحتاج جهدًا ذهنيًا كبيرًا لتلقيها، ولهذا تهتم الصحف اهتمامًا بالغًا بصور قضايا الإرهاب، فتتصدر الصحف ونشرات الأخبار التليفزيونية.

وبيَّنت الدراسة أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت أحداثًا جمة من أعمال عنف وإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي كانت الصورة هي البطل الحقيقي لها سواء بتحيزها وكشفها للجناة، أو بإبراز الأضرار التي نتجت عن هذه الأعمال، كما أدت بعـض التغطيات الإعلامية المصورة عـن العمليات الإرهابية إلى بث بعض من البلبلة والغموض، مما تسبب في عدم القدرة على تحديد الجهات القائمة بالعمل الإرهابي، إضافة إلى أن بعض التغطيات الإعلامية لمصورين ذوي كفاءة محدودة قد يخلق تعاطفا من بعـض الجمهـور مـع التنظيمات الإرهابية ويدعمها بشكل كامل.

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وسعت الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس، وهو: الكشف عن معالجة الصورة الصحفية لقضايا الإرهاب وعلاقتها ببناء التحيزات، من خلال تحديد القضايا التي تناولتها صور صحف الدراسة، والتعرف على أنواع الصور الصحفية، ومعدل تعرض الجمهور وتفضيلاتهم لها ومدى تأثرهم بها، والتعرف على مصادر صور قضايا الإرهاب.

وانتمت الدراسة إلى حقل الدراسات الوصفية التحليلية المقارنة معتمدة على منهج المسح الإعلامي والأسلوب المقارن لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين صحف الدراسة في الفترة من 1 يناير 2016 حتى 1 مايو 2017م بطريقة المسح الشامل لكل الصور الصادرة في هذه الفترة؛ نظرًا لتعاقب الأحداث الإرهابية في الوطن العربي عامة، ومصر خاصة، بتزايد حدة الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين، واستخدام الأسلحة غير المشروعة في سوريا، وتنامي ظهور «داعش»، وحدة التوتر الحدودي بين اليمن والسعودية، وكثرة الأحداث في مصر، وتحديدًا سيناء.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن صحف الدراسة انحازت إلى الاهتمام بصور قضايا الإرهاب فنشرت 1866 صورة صحفية، وهي نسبة كبيرة في الصحف الورقية، نظرًا لمحدودية مساحتها وصفحاتها، وأن أحداث الإرهاب في سوريا تصدرت أولى اهتمامات صور صحف الدراسة؛ فجاءت في المرتبة الأولى بنسبة 42%، تبعتها أحداث الإرهاب في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن، حيث حلت في المرتبة الثانية بنسبة 23%، ثم جاءت اعتداءات الإسرائيليين على الفلسطينيين في المرتبة الثالثة بنسبة 12%، وبعدها احتلت الأحداث الإرهابية في سيناء المرتبة الرابعة بنسبة 7%، تلتها التنظيمات المسلحة في المرتبة الخامسة بنسبة 6%، ثم جاءت مشاهد التفجيرات في المرتبة السادسة بنسبة 5%، وفي المرتبة السابعة مشاهد القتل بنسبة 3%، ثم جاءت مشاهد الاعتقال في المرتبة الأخيرة بنسبة 2%، وأن صحف الدراسة تحيزت لصور قضايا الإرهاب من حيث الهدف بالتركيز على إبراز فزع المواطنين.

وقررت لجنة الحكم والمناقشة التي تكونت من الدكتور عبدالعظيم خضر، رئيس قسم الصحافة والنشر بإعلام الأزهر مشرفًا، والدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام مناقشًا داخليًا، والدكتور محمد وهدان مناقشًا خارجيًا، منح الباحث درجة العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات.