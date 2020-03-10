شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الوزراء يثير غضب وانتقادات أعضاء «أفريقية النواب» (تفاصيل الجلسة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، حالة غضب وانتقادات من أعضاء اللجنة للحكومة بسبب تغيب الوزراء عن اجتماع اللجنة، الثلاثاء، والمخصص لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات المختلفة والقطاعات التنفيذية لتعظيم سبل التعاون لدعم التوجه المصري تجاه أفريقيا.

وقال النائب سيد فليفل، إن «التواصل المصري تجاه أفريقيا من خلال الزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدث في تاريخ مصر سابقاً، لكني استشعر أنه رغم تحرك القيادة السياسية بسرعة الصاروخ في هذا المجال لكن من يحيطون به لا يتعاونون».

ودعا «فليفل»، جميع المسؤولين إلى «المذاكرة في أفريقيا» من جديد، منتقداً ما وصفه بـ«الإشارات الباهتة عن أفريقيا في الكتب الدراسية»، وما اعتبره تقصيراً إعلاميا تجاه أفريقيا، يقتصر على إشارات باهتة عاجلة.

وقالت النائبة مني منير: «كنت أتمنى أن يكون لدينا وزراء أصحاب قرار، لكننا مش هنعملها مكلمة ويجلينا نواب الوزراء».

وانتقدت «منير» عدم وجود خطوط مباشرة مع عدد من الدول الأفريقية خاصة في ظل التوجه المصري لتعزيز العلاقات المصرية مع كافة دول أفريقيا، وأشارت إلى شكوى السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر خلال لقاءاتهم مع اللجنة من هذا الأمر، وتابعت: «التسويق التجارى في مصر للطيران مش بيعمل شغله».

من جانبه، ذكر النائب ماجد أبوالخير، وكيل اللجنة: «رغم من أن مصر حباها الله برئيس يولي اهتماما كبيرا بالملف الأفريقي، ويدعم هذا التوجه، إلا أن هناك تقصير من المسؤولين»، منتقداً وجود مشكلة في تأشيرات الدخول، قائلا: «مش معقول هي المشكلة هنعيش فيها العمر كله عشان نحلها».

وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن «هناك حالة عدم تناغم بين قطاعات الدولة المختلفة فيما يتعلق بملف العلاقات المصرية الأفريقية»، موضحا أن «الدور الذي قامت به تجاه أفريقيا لم تلمسه الدول الأفريقية»، مضيفا: «كانت لهم مطالب تعكس إرادة دولتهم ونعم مواطن القوة والضعف وفرص وتعظيم التواجد».

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من جهته، قال السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: «لا ندخر جهدا لدعم العلاقات الثنائية المصرية الأفريقية من خلال الزيارات المتبادلة للدول الأفريقية على كافة المستويات، وتلبية الدعوات على مستوى التشاور الاقتصادي والسياسى والتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال مكافحة الاٍرهاب، بالإضافة لتقديم الخبرات في هذا لمجال من خلال الاتحاد الأفريقي أو مجلس السلم والأمن»، مضيفا أن "هناك خططا للاندماج والتكامل الإقليمي ونأمل انتهاء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت".

ولفت «حفني» إلى التنسيق مع وزارة الدفاع لتفعيل التدريب العسكري، بالإضافة إلى الخطط والتحركات الرامية لتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، مضيفا: «لا نعلن عن بعض الاتفاقيات إلا بعد تنفيد الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها».

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى التنسيق مع دول القارة من خلال مجموعة من الملفات متمثلة في مبادرات صحية بخلاف التنسيق مع الجهات المختلفة في ملف مصر الطيران والأنشطة والزراعة، وقال :«لابد أن تزرع مصر خارج حدودها لأن عدد السكان يزيد ويتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديد الأماكن التي يتم العمل بها في افريقيا».

بدوره، قال الدكتور محمد جاد، ممثل وزارة الصحة، إن «القوافل الصحية والفحوص الطبية إحدى وسائل القوى الناعمة التي تستخدمها مصر في علاقاتها بالدول الأفريقية»، مشيرا إلى أنه «تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي».

وأضاف «جاد» أن «مبادرة علاج مليون أفريقي استهدفت 16 دولة، حيث تم إجراء زيارات تنسيقية مع جنوب السودان وتشاد، وقامت مصر بإرسال فرق طبية إلى جيبوتي والسودان حيث أن السودان من الأولويات على أجندة مصر لدعمهم في مكافحة فيروس سي، رغم وجود مقاومة من الجانب السوداني، كما تم التنسيق عن طريق وزارة الخارجية مع إثيوبيا إلا أنه تم الإرجاء للظروف السياسية الراهنة»، لافتا إلى أنه «تم عمل مسح لعدد كبير من المرضى ويتم تدريب الكوادر وتدعيمهم بالكواشف الطبية وأجهزة البي سي آر».

وأكد أن هناك عددا من الدول الأفريقية وقعت على اتفاقية لتوحيد تصنيع الدواء بحيث يتم توحيد تسجيل الدواء خاصة أن الدواء المصري ذو سمعة جيدة في القارة وبسعر مناسب ووصل عدد الدول الموقعة إلى 4 دول ومن المنتظر أن يرتفع لـ14 دولة.

ولفت ممثل وزارة الصحة إلى أنه "يتم التنسيق مع جيبوتي لتدعيم صحة المرأة هناك وإجراء حملات للكشف عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى مبادرة للكشف عن حدة الإبصار والتي أثمرت عن نتائج طيبة حيث تم فحص 9500 طالبا في مدارس جنوب السودان، و9000 طالب في اريتريا، والوزارة بصدد إرسال النظارات الطبية إليهم".

وأوضح أنه تم إرسال قافلة طبية للصومال للتدريب على الطوارئ والإسعاف، بالإضافة إلى دعم تشاد ودراسة إرسال وحدة غسيل كلوي بعد طلبهم ذلك، لافتا إلى أن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية أنشأت مركزا متميزا للرمد في إريتريا وتدعمه بالأطباء وأحدث هذا المركز صدى قوي جدا، بالإضافة إلى مركز لعلاج الأسنان، وفي جنوب السودان عيادة مصرية متميزة جدا يلجأ إليها الدبلوماسيين الموجودين في جوبا ومن المخطط افتتاح تطوير لها الشهر المقبل وتدعيمها بعدد كبير من الأجهزة الطبية.