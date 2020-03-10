شكرا لقرائتكم خبر عن رقص على «بنت الجيران» بـ«الشانزليزيه».. ونيشان: «المصريون سُكر محلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل الانشغال العالمي بفيروس كورونا، نشر الإعلامي نيشان لقطات تُظهر مصريين، حسب تأكيده، وهم يرقصون على نغمات أغاني المهرجانات، بشارع الشانزليزيه الواقع بالعاصمة الفرنسية باريس، لافتًا إلى مدى «روقان» المصريين، إذ ينثرون البهجة بين أعداد من الجنسيات المتفاوتة.

وعلّق الإعلامي على الفيديو: «المصريّين حلوين قوي، في الشانزليزيه الآن! شعب سُكّر محلّي محطوط عليه كريمة، وتحية للأحباء من الجزائر والمغرب وتونس».

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وشكك البعض في جنسية الرجال الذين يرقصون، قائلين إنهم غير مصريين، ولفتوا إلى أن رقصاتهم تظهر جنسيتهم الجزائرية، وقال حساب «ميرنا نين»: «ها المرّي أنت غلطان يا نيشان هذول جزائريين مش مصريين أصلا يلي كان بيحكي آخر الفيديو حكى فرنسي بعدين جزائري ويلي كانو عم يرقصو جزائريين من رقصهم عرفتهم».

وتابع حساب «نادجيت بينالي»: «كل إلى بيرقصوا جزائريين حتى إللى بيشغل لهم الأغاني بساحة الشانزليزيه جزائري»، وقالت «يوبا أبويوسف»: «ولا خايفين من الكورونا»، ولفت حساب «فرح عبدالناصر» إلى «صدمة كورونا» من الفيديو.

الحشود التي تواجدت بالفيديو كانت ترقص على مهرجان «بنت الجيران»، التي قدمها مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، بنسختها الأولى، قبل تعديل عبارة «أشرب خمور وحشيش» إلى «أتوه ومش هعيش».

ويذكر أن حصيلة الوفيّات بالفيروس في فرنسا وصلت إلى ست حالات وارتفع عدد المصابين إلى 377، الخميس الماضي، بعد تسجيل 92 إصابة.