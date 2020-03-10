شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني يتقدم ببيان عاجل لتعليق السياحة الخارجية لمدة شهر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب سليمان فضل العميري، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن تعليق السياحة الخارجية لمدة شهر، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع نقل فيروس كورونا داخل البلاد، خاصة بعدما ثبت بالدليل القاطع أن سبب نقل الفيروس جميعهم من الأجانب من مختلف الدول .

واوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إن جميع الإصابات السبب المباشر فيها الأجانب، ويعد هذا الإجراء احترازي لمدة شهر يتم تعليق السياحة الخارجية، على أن يشمل القرار جميع الأجانب العاملين في بعض الشركات المصرية والمتواجدين الآن في بلادهم، مؤكدا أن فيروس كورونا يمثل أزمة حقيقية، وهناك العديد من الدول التي اتخذت مثل هذا الإجراء الاحترازي للحفاظ على حياة المواطنين.