شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. رفع المحاضرات إلكترونيًا لـ«طلاب جامعة طنطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إنه بناء على توجيهات الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، تم توجيه جميع عمداء الكليات بضرورة رفع جميع المحاضرات السابقة والمتبقية في العام الدراسي الحالي إلكترونياً على الموقع الإلكتروني للكلية والبوابة الإلكترونية للجامعة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة تغطي مضمون المحاضرة.

وأوضح «مبارك» أن هذا القرار يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة والعالم بمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى تكليف لجنة من الجامعة بمتابعة المحاضرات التي يتم رفعها على مواقع الكليات والبوابة الإلكترونية، موضحًا أن من لا يلتزم بتنفيذ تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة.