القبض على "حداد" حول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه، وبحوزته عدد من الأسلحة النارية.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام (حداد، محكوم عليه بالحبس في قضية تبديد) بإدارة حجرة خلف ورشة الحدادة الخاصة به بمسكنه بدائرة مركز الستاموني كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (2 فرد خرطوش، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع)، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحيازته للمضبوطات.
جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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