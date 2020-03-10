ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم تعينهم بالجهات الحكومية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية في الدقهلية.

تلقى فرع الإدارة بغرب الدلتا بلاغا من 5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية .

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام مالك شركة مبيدات زراعية - مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية - سبق اتهامه في 3 قضايا "تزوير، تبديد"، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 500.000 خمسمائة ألف جنيه بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية مدعياً نفوذه وعلاقاته بمسئولي تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.