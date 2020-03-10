ضبط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل -مقيم بدائرة المركز -سبق اتهامه في قضيتي "خيانة أمانة، ضرب" مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في العديد من الأحكام القضائية من بينهم حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية استعمال قوة وقتل) وبحوزته (طبنجة عيار 9مم وعدد 10 طلقات نارية من ذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل-مقيم بدائرة المركز-سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات، سلاح أبيض") وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 45 جرام، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، مبلغ مالي، هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة المركز – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية مـن مخدر الهيروين وزنت 140 جـــرام، ســلاح أبيض عـبارة عــن مطواة، مبلغ مالي، هاتف محمول).

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من ناحية أخرى تمكنت مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط (عاطل -مقيم بدائرة المركز -سبق اتهامه في قضية ضرب) وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقتين خرطوش من ذات العيار، 37 لفافة صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 40 جـــرام، مبلغ مالي وهاتفين محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.