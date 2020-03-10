ضبط شخصين لقيامهما بالتعدي على بائع وتصويره بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شخصين، لقيامهما بالتعدي على بائع، وتصوير الواقعة وتهديده بنشرها، بمنطقة الأزبكية.

أفادت معلومات وتحريات المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بقيام عاملان بمكتب رحلات كائن بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية، بارتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص كرهاً عنه داخل المكتب محل عملهما.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد عبد الظاهر، وأحمد ياسر، وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما حال تواجدهما بالمكتب عملهما، وبحوزتهما هاتف محمول، جهاز كهربائي، 6 خطوط هاتف محمول، 2 فيزا كارد "مجهولين المصدر".

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كما تم ضبط 2 سلاح أبيض "مطواة، كتر" هاتفي محمول ملك المتهمان يحويان مقاطع فيديو للمتهمان حال قيامهما بالتعدي على أحد الأشخاص وتصوير واقعة التعدي.

وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقررا بحضور أحد الأشخاص للمكتب محل عملهما لعرض خطوط هواتف محمولة عليهما إلا أنهما استغلا تواجدهما بمفردهما بالمكتب وقاما بالتعدي عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، واستوليا منه على المضبوطات المشار إليها وتهديده بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال قيامه بالإبلاغ.

وأمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه بائع خطوط هواتف محمولة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، باستدعائه تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بارتكاب الواقعة، وعلل عدم إبلاغه خشية افتضاح أمره.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والمقدم محمد الخطيب، نائب المأمور، والرائد جمال أبورية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.