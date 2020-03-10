ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أحد العناصر الإجرامية وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وعملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بمشاركة مفتشي قطاع الأمن العام، أفادت قيام (عاطل -مُقيم بدائرة مركز شرطة البلينا – له معلومات جنائية) بالإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة والعملات الأجنبية متخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا والمراكز المجاورة له مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية –فردين خرطوش -بندقية خرطوش -2طبنجة -54 طلقة مختلفة الأعيرة -300جرام لمخدر الشابو –صديري خزنة -ميزان حساس – 2 كيسة كمبيوتر – شاشة كمبيوتر – سماعة صب -22هاتف محمول -2 شاشة تليفزيون -مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية مختلفة_ 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية)، وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والعملات بقصد الإتجار، وأضاف بتحصله على الدراجات النارية، والهواتف المحمولة والشاشات المضبوطة بحوزته كمقابل لبيع المواد المخدرة لعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.