عبدالعال لنائب وزير الإسكان: غرق الشوارع بسبب الأمطار دليل على غياب التخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإن غرق بعض الشوارع بسبب سقوط الأمطار، لا يمثل أزمة فقط ولكنه دليل على غياب التخطيط، لاسيما أن أى طريق يتم إنشاؤه يجب الوضع في الاعتبار إنشاء شبكات مياه الأمطار.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تقرير برلماني عن غرق بعض الشوارع بسبب سقوط الأمطار: " كنت أتوقع ألا نقيم أي مدن أو طرق جديدة دون إقامة شبكات لمياه الأمطار خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تحدث في العالم، فنحن لا ندري هل سنكون ضمن المناطق الجافة أو البادرة مستقبليا".

وأشار خلال رده على حديث نائب وزير الإسكان، إن عربات الشفط لا تتناسب مع الحدث، ومنحنيات بعض الطرق ومنازل الكباري غير مخططة هندسيا بشكل صحيح، وكنت أتمنى أن يكون حديثك به إجراءات ستتخذ فهذا الكلام في السياسة وليس في الهندسة.​