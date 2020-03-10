بدون درجة حرارة.. الصحة تصدر تعريفا جديدا للإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة تعريفا جديدا لأي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة، في منشور لها، إن الحاله المشتبه في إصابتها تعاني من أي من أعراض تنفسية حادة، سواء الكحة، وضيق التنفس مع أو بدون ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة، مع عدم وجود أسباب أخرى.

ولفتت إلى ضرورة وجود بعض الظروف التالية خلال 14 يوما قبل ظهور الأعراض منها:

1- إذا كان الشخص له تاريخ سفر أو إقامة بدولة ثبت فيها انتشار واسع أو انتقال محلي محدود للفيروس المسبب لمرض كورونا.

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2- إذا كان الشخص مخالطا لحالة مؤكدة الإصابة بمرض كورونا أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بالكورونا.

3- إذا كان مريضا محجوزا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مع وجود أحد من أعراض الأمراض التنفسية الحادة، ولم يمكن التعرف على مسبب الحالة المرضية.

يذكر أن الوزارة عرفت من قبل حالة الاشتباه بشرط وجود ارتفاع في درجة الحرارة 38 وأصدرت منشورا جديدا تلغي فيه شرط درجة الحرارة 38.