الأوقاف: مفتي الجمهورية ودينية البرلمان يؤيدان إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تأييد كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا، المتعلقة بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة، وتحديد وقت الخطبة الجمعة بما لا يزيد عن 15 دقيقة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن الدكتور محمد مختار جمعة عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة كورونا، وتمنى الجميع لمصر وسائر بلاد العالمين السلامة من كل داء داعين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.

كانت وزارة الأوقاف، قررت قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد عن 15 دقيقة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد.

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