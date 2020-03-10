محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: صرح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية بدأت مديرية الصحة بالمحافظة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكوميه بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها. وأصدر محافظ القاهرة توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكوميه التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطهير مبنى محافظة القاهرة للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.