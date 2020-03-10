السياحة: آلاف الزائرين في مصر دون إلغاء أي أنشطة سياحية أو ترفيهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، توافد أعداد كبيرة من السائحين إلى مدينة الاقصر قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة في رحلة ما تسمي "باليوم الواحد" وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة والتي استمرت اليوم في استقبال زائريها من مختلف دول العالم من بينهم من إسبانيا وفرنسا وأوكرانيا وانجلترا وكرواتيا ولاتفيا، كما أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمختلف المحافظات تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

وبحسب بيان اليوم، أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عدم إلغاء أي أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، وأن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم، حيث زار اليوم آلاف من الزائرين والوفود السياحية بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفةً عامةً ومدينة الأقصر بصفة خاصة منها معبد حتشبسوت بالدير البحري ووادي الملوك ومعبد مدينة هابو بالبر الغربي بالأقصر ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي.

وأشار وزيري، إلى أن معدلات الزيارة في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر كما هي وفقًا للموسم السياحي الحالي وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد حتشبسوت ووادي الملوك على سبيل المثال قد فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي.

من جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بالجو الدافئ والمشمس الذي لا تتمتع به مدينة الاقصر فقط بل جميع المقاصد السياحية والثقافية في مصر.