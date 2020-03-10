بسبب المخالفات.. إيقاف مدير الشئون الهندسية بمديرية أوقاف الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف المهندسة إيمان طاحون مدير الإدارة الهندسية بمديرية الغربية، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، لصالح التحقيق وصالح العمل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن إحالة مدير الشئون الهندسية بمديرية الغربية، يأتي نظرا لما نسب إليها من مخالفات وتقصير في واجبها الوظيفي.