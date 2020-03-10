هيئة الأرصاد: خطة للتطوير ونشراتنا ستكون بمقابل مادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أعدت خطة للتطوير تتضمن تعظيم مواردها وشراء أجهزة حديثة، تساهم في معرفة الطقس بشكل أكثر دقة.
وأضافت شاكر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن خطة التطوير- التي لم يعلن موعد بدء العمل بها- تتضمن تقديم خدمة مدفوعة لكل وسائل الإعلام "المقروءة والمرئية والمسموعة"، عن طريق نشرة سيتم بيعها للراغبين في إذاعتها أو نشرها.
وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمة متميزة، لطمأنة المواطنين، والحفاظ على صحتهم من أحوال جوية غير مستقرة.
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