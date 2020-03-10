أخبار مصر | للوقاية من كورونا.. تعقيم ديوان محافظة القاهرة (صور)

وقالت الإدارة: إن تم تعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، وتوجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوي والوقاية من الفيروس.

الإدارة أعلنت منذ قليل، تعقيم ديوان عام المحافظة، لمكافحة الأمراض والأوبئة، كإجراء احترازي لمكافحة الفيروس المستجد كورونا.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سريان قرار تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، على كل من الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 606 لسنة 2020، بشأن التعليق المؤقت للفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة.

وذكر رئيس الوزراء في قراره، عدة أمثلة لتلك التجمعات مثل، الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات، وذلك لحين إشعار آخر.