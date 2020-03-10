أخبار مصر | التعليم: إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي أول مايو

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارات التعليمية مازالت تعمل على تسليم الاستمارات الورقية للكنترولات استعدادًا لامتحانات الصف الثالث الثانوي والمقرر عقدها في يونيو المقبل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن أرقام الجلوس سيتم البدء في توزيعها على المدارس بداية من شهر مايو المقبل، على أن تكون مجانًا دون أي رسوم.

وأضافت: أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعطى تعليمات لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة المستجدات والقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، والعمل على تنفيذها والتعاون مع الكنترولات لتنفيذها.