أخبار مصر | ننشر طريقة تسديد رسوم اختبارات الترقي للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر طريقة تسديد رسوم اختبارات الترقي للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن طريقة تسديد الرسوم الخاصة باختبارات الترقي، حيث إنها ستكون عن طريق "فوري"، ونشرت صورة توضيحية لسداد الرسوم.
وذكرت، أن رقم كود الخدمة (6683) بينما يكون التسديد في فوري عن طريق الرقم القومي للمعلمين.
وكانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عدة تعليمات للمعلمين المرشحين لاختبارات الترقي لعام 2019/2020، والمقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل.
وجاءت التعليمات كالتالي:
-عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار ومن يخالف ذلك يعرض للمساءلة القانونية
-عدم تصوير قاعات الاختبار أو أي جزء من المادة الاختبارية أو نشرها بأي وسيلة
-الالتزام بالمواعيد المحددة بالإخطار
-التوقيع في كشف الحضور قبل الاختبار وتوقيع انصراف قبل مغادرة قاعة الاختبارات
-الالتزام بإحضار الأوراق المطلوبة كاملة (صورة الاخطار – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة إيصال سداد الرسوم وليس الاصل)
-اتباع تعليمات هيئة الإشراف داخل المعمل أثناء أداء الاختبار
-المنتدبون أو المتخلفون عن موعد الاختبار يجب التوجه إلى إدارة الفرع وإتباع التعليمات الخاصة بهم.