أخبار مصر | ننشر طريقة تسديد رسوم اختبارات الترقي للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر طريقة تسديد رسوم اختبارات الترقي للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن طريقة تسديد الرسوم الخاصة باختبارات الترقي، حيث إنها ستكون عن طريق "فوري"، ونشرت صورة توضيحية لسداد الرسوم.

وذكرت، أن رقم كود الخدمة (6683) بينما يكون التسديد في فوري عن طريق الرقم القومي للمعلمين.

وكانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عدة تعليمات للمعلمين المرشحين لاختبارات الترقي لعام 2019/2020، والمقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وجاءت التعليمات كالتالي: -عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار ومن يخالف ذلك يعرض للمساءلة القانونية Advertisements -عدم تصوير قاعات الاختبار أو أي جزء من المادة الاختبارية أو نشرها بأي وسيلة -الالتزام بالمواعيد المحددة بالإخطار