أخبار مصر | "غسل الأيدي ومنشورات بالتوعية".. تعرف على إجراءات القاهرة لمواجهة "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غسل الأيدي ومنشورات بالتوعية".. تعرف على إجراءات القاهرة لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بدأت مديرية الصحة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.

وأصدر محافظ القاهرة، توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات، وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.