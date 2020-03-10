أخبار مصر | حي باب الشعرية يحظر استخدام أكواب العصير والأغذية "مرتين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حي باب الشعرية يحظر استخدام أكواب العصير والأغذية "مرتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة مكثفة على المقاهي التي تقدم شيشة للمواطنين بدون ترخيص، وعدم توافر الاشتراطات.

وقال "هاشم"، إن الحملة شملت التفتيش على محال العصائر وإلزامهم بتقديم المشروبات في أكواب مستخدمة مرة واحدة، كذلك طعام الشوارع وحظر الأطباق متعددة الاستخدام، وعدم استخدام أكواب عصير القصب، مرتين.

وتابع، أن الحملة أسفرت عن غلق عدد من المحال التي تمارس أنشطة دون ترخيص، وكذلك الصادر لها قرارات من ادارة تنظيم الحي لوجود مخالفات فنية او انشائية.