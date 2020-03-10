أخبار مصر | مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال يكرم وزيرة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال يكرم وزيرة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال، وزيرة التضامن الاجتماعي على دورها خلال فترة عملها بالوزارة حتى وصولها لمنصبها الحالي.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال بعنوان "رائدات التنمية: ريادة المرأة - نهضة الاقتصاد"، والذي أقيم تحت رعايتها.

وأكدت القباج، خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، على سعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات ومد شبكات الأمان الاجتماعي، لافتة إلى وصلول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى ٢.٥ مليون أسرة بإجمالي ٩ ملايين مواطن، مع إنشاء قاعدة بيانات تضم ٣٠ مليون فرد، مشيرة إلى أن البرنامج قدم للسيدات الرعاية الصحية والمشروطية الصحية والتعليمية، وبطاقة صرف باسم السيدة لتمتلك لأول مرة موارد المنزل وهي من تتخذ قرارات الشراء وهو ما يعد تمكينا للسيدات في الريف.