أخبار مصر | وزيرة التضامن: نسعى لاستخدام التكنولوجيا ومد شبكات الأمان الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نسعى لاستخدام التكنولوجيا ومد شبكات الأمان الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال بعنوان "رائدات التنمية: ريادة المرأة - نهضة الاقتصاد".

وقالت الوزيرة، في تصريحات على هامش المؤتمر: إن وزارة التضامن الاجتماعي لها توجه جديد، من خلال العمل على تمكين الفقراء وذوي الإعاقة ونهضتهم اقتصاديا وهذا حق لهم.

وأكدت أن الوزارة تسعى إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات ومد شبكات الأمان الاجتماعي ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 2.5 مليون أسرة بإجمالي 9 ملايين مواطن، مع إنشاء قاعدة بيانات تضم 30 مليون فرد.

وأشارت إلى أن البرنامج قدم للسيدات الرعاية الصحية والمشروطية الصحية والتعليمية، وبطاقة صرف باسم السيدة لتمتلك لأول مرة موارد المنزل وهي من تتخذ قرارات الشراء وهو ما يعد تمكينا للسيدات في الريف. وأشارت إلى أن بنك ناصر، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يقوم بصرف النفقة للسيدات المطلقات ونسعى لتشديد العقوبات على المتهربين من دفع النفقة. Advertisements ولفتت إلى تأثير الدعم النقدي على السيدات، من خلال إطلاق بطاقات الرقم القومي وغيرها من الأوراق الثبوتية لـ643 ألف سيدة، وتغطية 71 ألف أسرة ببرنامج سكن كريم عن طريق تسقيف وترميم المنازل ومد وصلات المياه والصرف الصحي، وتوفير مشروعات وفرص عمل للسيدات، ومشاركتهم بفاعلية في لجان المسائلة المجتمعية. وفي مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت الوزيرة، إطلاق أول موقع إلكتروني يوم 22 فبراير لتسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أعلنت أن التأمينات الاجتماعية ستشهد تحسنا تدريجيا، لدخولها في استثمارات وعقارات. ونوهت بأن الطريق نحو التمكين والتوظيف بدأ بعدة خطوات أولها الدعم النقدي، لأن برامج الحماية الاجتماعية تذهب لغير القادرين وظروفهم لا تأهلهم للعمل، ثم تخفيف الصدمات، ثم الانتقال إلى الاستثمار في رأس المال البشري ثم التمكين والتوظيف. واستكملت أن التمكين الاقتصادي للمرأة، شمل تقديم 113 ألف مشروع بإجمالي 620 مليون جنيه، ويتراوح التمويل من 5 -20 ألف جنيه، ويكون نقدا أو بنقل الأصول الإنتاجية، ويتم تطبيق نظام (i score) للإدخالات الجديدة.

ولفتت إلى تطبيق نظام يتيح متابعة القروض ووصلت نسبة السداد إلى 99.7 %، فيما تلقت 23 ألف سيدة تدريبا على برنامج: "صاحبات الأعمال يمضين قدما" للتدريب على الشمول المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. واستكملت أن مراكز خدمة المرأة العاملة أحد أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تمتلك الوزارة 141 مركز خدمة مرأة عاملة في 22 محافظة، تقدم خدمات تحضير الطعام وتوفير عمال النظافة المدربين والمساعدة المنزلية ورعاية المسنين والأطفال.

كما تنشئ الوزارة وتطور 1000 حضانة لتنمية الأطفال ومنح المرأة فرصة أكبر للعمل من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة (الحضانات)، و8 مراكز لحماية النساء من العنف في 8 محافظات مصرية.