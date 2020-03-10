أخبار مصر | وزير التعليم يعلن مفاجأة بشأن امتحانات طلاب ثالثة ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعلن مفاجأة بشأن امتحانات طلاب ثالثة ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات بعض طلاب الصف الثالث الثانوي، والذين يخوضون امتحانات الثانوية العامة، في يونيو المقبل، بشأن المواد المؤجلة لهم للعام المقبل.

وقال الوزير، تصريحات إلى "الخليج 365": إن هذا العام في امتحانات الثانوية العامة، آخر عام في النظام القديم.

وأضاف أن طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين يمتحنون بعض المواد هذا العام، سيمتحنون على النظام القديم، وبخصوص المواد المؤجلة فسوف يمتحنون العام المقبل، على النظام الجديد، وهي الامتحانات التي يتم خوضها عبر الـ"تابلت" وليس البوكليت.

ونوه بأنه بداية من العام المقبل، سيتم إجراء الامتحانات إلكترونيًا، عن طريق الـ"تابلت".

