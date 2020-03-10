أخبار مصر | من البرلمان.. مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود تعزيز التعاون مع أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من البرلمان.. مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود تعزيز التعاون مع أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية: إن هناك جهود مبذولة لدعم العلاقات الثنائية المصرية-الأفريقية، من خلال الزيارات المتبادلة للدول الأفريقية على المستويات كافة، في ضوء توجهات القيادة السياسية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات المختلفة والقطاعات التنفيذية لتنظيم سبل التعاون لدعم التوجه المصري تجاه أفريقيا.

وأشار "حفني" إلى تلبية الدعوات على مستوى التشاور الاقتصادي والسياسي والتنسيق مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تقديم مصر خبراتها من خلال الاتحاد الأفريقي أو مجلس السلم.

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وأوضح أن القطاع الخاص شريك أساسي لمصر خارج الحدود. وشدد على أهمية اتفاقية "التجارة الحرة"، وأن هناك عدة أمور جارٍ التفاوض عليها، وهذا الأمر يأخذ وقتا أطول، مشيرا إلى أن سياسة مصر تجاه القرن الأفريقى تحظى بأهمية خاصة.

ونوه بعزمه خلال اليومين المقبلين زيارة عدد من هذه الدول لتسليم عدد من الرسائل لها، وبالتنسيق مع دول القارة من خلال مجموعة من الملفات متمثلة في مبادرات صحية بخلاف التنسيق مع الجهات المختلفة في ملف مصر الطيران والأنشطة والزراعة.

واختتم بالإشارة إلى أهمية زرع مصر خارج حدودها لأن عدد السكان يزيد ويتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديد الأماكن التي يتم العمل بها في أفريقيًا.

