أخبار مصر | مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

إلغاء استقبال المواطنين بمستشفى حميات العباسية لإجراء تحليل كورونا

قالت الدكتورة عبير عبد الحميد، مديرة العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى حميات العباسية: إن وزارة الصحة ألغت قرار استقبال المواطنين الراغبين في عمل تحليل الـpcr للكشف على فيروس كورونا، بمستشفى حميات العباسية.

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365"، أن التحليل يتم إجراؤه فقط من خلال المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

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وفي سياق ذي صلة، شهد محيط المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، بشارع مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، تجمع المئات من المواطنين الراغبين في إجراء تحليل كورونا للسفر للخارج.

وبدأت المعامل المركزية بوزارة الصحة، الأحد الماضي، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة.

وأكدت وزارة الصحة، أن سعر التحليل يبلغ 1050 جنيها للمصريين و70 دولارًا للأجانب، وأكدت أن نتيجة التحليل يمكن الحصول عليها قبل السفر بـ24 ساعة، موضحة أن أهم الشروط اللازمة لإجراء التحليل وجود جواز سفر وتذكرة الطيران لتأكيد السفر.

كما أكدت الوزارة، ممثلة في المعامل المركزية، أن مدة صلاحية شهادات تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا، 24 ساعة فقط من استلامها.