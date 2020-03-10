أخبار مصر | توقيع مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" وشركة هواوي للتكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" وشركة هواوي للتكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة هواوي للتكنولوجيا، التي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والتدريب في مجالات الاتصالات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية.

وأشار"التراس"، إلى تطلع العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة "هواوي" لتطوير الكوادر في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية التي سيتم تقديمها للمواطنين بالنظام الرقمي، إلى جانب اتخاذ القرارات من خلال منظومة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على تأسيس أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإعداد واعتماد 12 مدربا مرشحين من الهيئة في المجالات المختلفة للتحول الرقمي والتي تشمل برمجيات التشغيل لأجهزة الشبكات (رواتر - سويتش)، بالإضافة إلى أمن المعلومات والشبكات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية، مشددا على أهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

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وأضاف "التراس"، أنه تم بحث دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وأفريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الاتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة العربية والإفريقية، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

وأعرب، عن ثقته الكبيرة في الشباب المصري القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفًا أننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

من جانبه، أكد السيد "فينسينت صن" الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية على أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة وتطوير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

وأضاف، أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة هواوي ونحن حريصون علي دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمي، مشيرا لقيام الشركة بتدشين أول اكاديمية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نهاية عام 2018، وبحلول نهاية فبراير 2020 كانت هواوي قد دشنت 47 أكاديمية تكنولوجية في مصر، ونهدف إلى زيادة عدد أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 100 بحلول نهاية هذا العام.

وأوضح "صن"، أن "هواوي" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن تعاون هواوي مع الهيئة العربية للتصنيع في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم على التدريب المستمر للشباب المتميزين في هذا المجال على المدي الطويل، بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الاقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية "2030".