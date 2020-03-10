أخبار مصر | الجيزة توقع بروتوكولًا مع "الأبنية التعليمية" لإنشاء مدرسة لغات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة توقع بروتوكولًا مع "الأبنية التعليمية" لإنشاء مدرسة لغات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بروتوكولاً مع الهيئة العامة للأبنية التعليمة، وإحدى الشركات الخاصة لتمويل وإنشاء مدرسة الرؤية الرسمية للغات.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه من خلال التعاون الوثيق بين محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة المهتمة بدعم التنمية المجتمعية، تم توقيع بروتوكول لإنشاء المدرسة على مساحة 3247 مترا بقطعة أرض تم توفيرها بنهاية شارع المحولات بحي الطالبية.

وأكد "راشد" أن التكلفة الإجمالية لبناء وتشطيب المدرسة، تصل إلى 15 مليون جنيه، تتحملها إحدى الشركات دائمة التعاون مع المحافظة في ذلك المجال.

ولفت إلى أن المدرسة سوف تشمل المراحل التعليمية كافة، وتستوعب 28 فصلا دراسيا في إطار سعي المحافظة جاهدة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

وشدد المحافظ، على أهمية مشاركة المجتمع المدني وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى قطاعات التعليم من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن الجيزاوى مؤكدًا ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

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وأورد أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم‪.‬

وأعلن أن المنظومة التعليمية بالمحافظة، شهدت دخول 70 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي، وأنه جارٍ العمل على إنشاء 70 مدرسة أخرى لكي تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل في ظل مجهودات المحافظة للحد من أي كثافات طلابية بالفصول.

البروتوكول الذي وقعه محافظ الجيزة، جاء بحضور اللواء مهندس يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عثمان يوسف أتوزبير، ممثل الشركة الداعمة لبناء وتشطيب المدرسة.

ومن ناحيته، أشار رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى أنه سيتم إنهاء الإجراءات المطلوبة كافة للحصول على تراخيص المباني اللازمة لإنشاء المدرسة وإعداد الرسومات الهندسية والتقارير الإنشائية قبل بدء تنفيذ الأعمال.