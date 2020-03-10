مصر | عاجل.. السجن سنة لـ"زياد العليمي" بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السجن سنة لـ"زياد العليمي" بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه، على عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في لقاء تليفزيوني.

وحضر "العليمي" الجلسة الماضية، محبوسا على ذمة القضية، وحضرت معه هيئة الدفاع عنه وهم المحامين نجاد البرعي وأحمد فوزي وأحمد راغب وراجية عمران ومالك عدلي ومحمد عيسى السروي وياسر شكري ومحمود عباس.

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كما حضر الجلسة، عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الإجتماعي، الذي ينتمي له "العليمي" وعدد من أصدقائه.

وطالب المحامون، بتأجيل القضية للاطلاع عليها حيث أنهم لا يعلموا التهم الموجهة إلى موكلهم بعد، وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز.

وتمكين "العليمي" من الحصول على نسخة من القضية وتمكين محاموه من زيارته لمناقشته في القضية، وإخلاء سبيله على ذمة القضية لانتفاء مبررات حبسه الاحتياطي وحبسه على ذمة قضية أخرى وكذلك بسبب حالته الصحية التي تستدعي نقله للعلاج خارج السجن.