مصر | تجديد حبس عصابة خطف خليجي مقابل مليون جنيه بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عصابة خطف خليجي مقابل مليون جنيه بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس 8 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاختطافهم لرجل خليجي وتهديده بالسلاح، لطلب مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت تحقيقات نيابة أكتوبر، في واقعة اختطاف خليجي، عن أن هناك 8 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وكان المدبر الرئيسي هو صاحب مكتب استيراد، والذي تجمعه علاقة عمل بينه وبين المجني عليه.

وبمواجهه المتهم الرئيسي، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه خطط لاختطافه لعلمه بثرائه، فاتفق مع اشخاص آخرين لمساعدته في ذلك، وتم احتجازه بإحدى المزارع محل عمله، وتمت حراسته بداخلها من قبل شركائه تحت تهديد السلاح.

ونجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، في ضبط 8 أشخاص مرتكبي واقعة اختطاف خليجي وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحة فى الجيزة.

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وتلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من سيدة 40 سنة تحمل إحدي جنسية الدول العربية وقررت بخروج زوجها 41 سنة يحمل نفس الجنسية وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول.