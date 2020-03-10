مصر | مشادات ومناوشات.. تفاصيل جلسة محاكمة "حبيبة" ووالدها بتهمة قتل "طالب الرحاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادات ومناوشات.. تفاصيل جلسة محاكمة "حبيبة" ووالدها بتهمة قتل "طالب الرحاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم التجمع الخامس، تأجيل جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد علي وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "مقتل طالب الرحاب"، لجلسة 14 سبتمبر، لاستدعاء مامور الضبط القضائي ولمناقشة الطبيب الشرعي عن واقعة القتل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وأوضح المحامي ناصر عويس، محامى المتهمين من الخامس للثامن، أن مجري تحريات المباحث أكد في شهادته أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين من الخامس الثامن استدرجا المجنى عليه بنية تأديبه أو الانتقام منه، وليس قتله.

وحدثت مشادة داخل غرفة المشورة بين المحامي ناصر عويس المحامي عن المتهمين الخامس للثامن، ومحامي المتهمين الأول والثاني، بسبب محاولة محامي المتهمين تأجيل القضية، وتعطيل الفصل بالدعوى، كما طالب عويس بإخلاء سبيل المتهمين.

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من جانبها كانت أكدت المحامية إنجى علي، المحامية عن المتهم الرابع، أن دفاع المتهمين الأول والثانية طلبوا عرض المتهمة حبيبة على لجنة طبية ثلاثية للتأكد من عذريتها، موضحة أن الطب الشرعي سبق وأن فصل في هذا الموضوع مؤكدًا عذرية المتهمة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" وباسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على اثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن فقاموا بعقد العزم على قتله واستأجروا احدي الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله واخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

واعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.

